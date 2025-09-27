The Athletic: Федотов столкнулся с серьёзными трудностями в НХЛ

Журналист Кори Пронман в статье на сайте The Athletic прокомментировал решение «Коламбус Блю Джекетс» поместить российского вратаря Ивана Федотова на драфт отказов.

«После блестящей карьеры в КХЛ Федотов столкнулся с серьёзными трудностями в НХЛ. Иван — мощный вратарь, но его скорость стала проблемой в НХЛ. Он мог бы стать ценным вариантом для укрепления ворот, но даже это не гарантирует успеха», — написал Пронман.

28-летний вратарь пополнил состав «жакетов» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии Флайерз». Контракт голкипера с зарплатой $ 3,275 млн действует до конца сезона-2025/2026.

Федотов был выбран «Филадельфией» в 2015 году на драфте НХЛ под 188‑м номером. В КХЛ голкипер выступал за «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Трактор» и ЦСКА, в составе сборной России завоевал серебро на Олимпийских играх — 2022.