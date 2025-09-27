Тренерский штаб «Рейнджерс» не будет форсировать возвращение Панарина после повреждения

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан не будет форсировать возвращение российского форварда команды Артемия Панарина на лёд. Об этом сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на слова Салливана.

«В идеальном мире мы хотели бы выпустить его на пару игр. Но многое будет зависеть от того, в каком он состоянии. Конечно, мы проявим осторожность», — заявил Салливан.

Панарин получил повреждение нижней части тела на тренировке 20 сентября. Артемий выступает за «Рейнджерс» с лета 2019 года. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету 91 (37+52) очко в 80 матчах.