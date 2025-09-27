Двукратный призёр ЧМ Пругова высказалась о причинах неудачного выступления «Ак Барса»

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Анна Пругова оценила игру «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Казанский клуб после восьми матчей занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе семь очков.

«Для меня причина неудач «Ак Барса» кроется в отсутствии у казанцев игрового баланса и плохой реализации голевых моментов. Эти проблемы одного из грандов Востока уже нельзя списывать на предсезонку, ведь состав команды очень мастеровит. Ошибки, совершаемые казанцами в матчах с сильными соперниками, конкурентами по конференции, очень просты, идентичны и систематичны», — приводит слова Пруговой «Спорт день за днём».