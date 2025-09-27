Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный призёр ЧМ Пругова высказалась о причинах неудачного выступления «Ак Барса»

Двукратный призёр ЧМ Пругова высказалась о причинах неудачного выступления «Ак Барса»
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Анна Пругова оценила игру «Ак Барса» в нынешнем сезоне. Казанский клуб после восьми матчей занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе семь очков.

«Для меня причина неудач «Ак Барса» кроется в отсутствии у казанцев игрового баланса и плохой реализации голевых моментов. Эти проблемы одного из грандов Востока уже нельзя списывать на предсезонку, ведь состав команды очень мастеровит. Ошибки, совершаемые казанцами в матчах с сильными соперниками, конкурентами по конференции, очень просты, идентичны и систематичны», — приводит слова Пруговой «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Казанская школа физиогномики, похоже, приговорила Гатиятулина. По делу ли?
Казанская школа физиогномики, похоже, приговорила Гатиятулина. По делу ли?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android