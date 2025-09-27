Сегодня, 27 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 сентября 2025 года (время московское):

14:30. «Салават Юлаев» – «Авангард»;

14:30. «Металлург» – «Ак Барс»;

15:00. «Барыс» – «Сибирь»;

17:00. «Торпедо» – «Нефтехимик»;

17:00. «Сочи» – ХК СКА.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.