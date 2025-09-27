Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 27 сентября 2025 года

Сегодня, 27 сентября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 сентября 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – «Алмаз»;

10:00. «Амурские Тигры» – «Локо»;

12:00. «Чайка» – «Ирбис»;

17:00. Академия Михайлова – «Динамо-Шинник».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками из обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

В прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.