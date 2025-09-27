Скидки
Евгений Кузнецов подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»

Евгений Кузнецов подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Евгений Кузнецов подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом».

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 296 матчей, в которых забил 91 шайбу и отдал 116 результативных передач.

Магнитогорский клуб в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей, в которых записал на свой счёт 14 очков. «Металлург» занимает первое место в таблице Востока.

Ротенберг ответил на вопрос, сможет ли Евгений Кузнецов перезагрузить свою карьеру
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
