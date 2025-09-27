Скидки
Плющев: сложно сказать, впишется ли Хмелевски в «Ак Барс», обстановка там непростая

Плющев: сложно сказать, впишется ли Хмелевски в «Ак Барс», обстановка там непростая
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о переходе форварда Александра Хмелевски в «Ак Барс».

«Сложно оценивать всю эту эпопею с уходом Хмелевски, она варилась в собственном соку. Были потуги пригласить игрока. Для Уфы это потеря, а вот станет ли Хмелевски усилением для «Ак Барса», сказать пока сложно. Это покажет только время. Игрок он интересный, но найдут ли ему место, впишется ли он в коллектив? Обстановка-то в «Ак Барсе» непростая», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

26-летний американский нападающий с 2022 года выступал за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне Александр набрал 3 (1+2) очка в шести встречах. Всего на счету Хмелевски 239 матчей в КХЛ, в которых он отметился 93 заброшенными шайбами и 98 результативными передачами.

