16:40 Мск
Сочи — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Сочи» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 27 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Матч «Сочи» – СКА 27 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Сочи» с семью очками после семи проведённых встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. ХК СКА располагается на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе девять баллов после семи сыгранных матчей.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.

