«Сочи» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 27 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.
«Сочи» с семью очками после семи проведённых встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. ХК СКА располагается на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе девять баллов после семи сыгранных матчей.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.
