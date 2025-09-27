«Сочи» — СКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Сочи» и СКА из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался СКА Санкт-Петербург

«Сочи» с семью очками после семи проведённых встреч занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. ХК СКА располагается на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе девять баллов после семи сыгранных матчей.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.