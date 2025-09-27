«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Ак Барсом» из Казани. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» с 14 баллами после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанский клуб после восьми матчей занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе семь очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.