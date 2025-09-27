Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Ак Барс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

«Металлург» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Ак Барсом» из Казани. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» с 14 баллами после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанский клуб после восьми матчей занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе семь очков.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Евгений Кузнецов подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android