Салават Юлаев — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» из Омска. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В семи матчах Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб набрал четыре очка и расположился на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 12 баллами после восьми матчей находится на втором месте в таблице Востока.

Нынешний регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года.

