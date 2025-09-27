Гончаров: впечатать Гусева или Асетова в борт — без разницы, хороший хит — особый кайф

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров заявил, что ему нравилась силовая борьба во время матчей.

«Кого из действующих форвардов КХЛ я бы хотел бортануть? Когда у защитника получается сделать хороший хит – это всегда особый кайф. Выглядит очень красиво. Целенаправленно кого-то я бы не хотел впечатать в борт. Мне без разницы, с кем вступать в единоборство. Самое главное, чтобы хит получился хорошим.

Гусева из московского «Динамо» или Асетова из «Барыса» я бы одинаково впечатал. С любым нападающим можно получить одинаковое удовольствие. Если хит получается красивым и крутым, то мне всё равно, какая фамилия у игрока», — цитирует Гончарова «Советский спорт».