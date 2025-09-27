Скидки
Пругова — о матчах СКА и «Шанхая»: они могут стать международным дерби на питерском льду!

Пругова — о матчах СКА и «Шанхая»: они могут стать международным дерби на питерском льду!
Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Анна Пругова высказалась о противостоянии «Шанхайских Драконов» и СКА в КХЛ. Оба клуба в сезоне-2025/2026 выступают в Санкт-Петербурге.

– Как вы относитесь к тому, что «Шанхай» проводит свои домашние матчи в Санкт-Петербурге, на «СКА Арене»?
– Очень здорово, что самая большая в хоккейном мире и невероятно красивая «СКА Арена» не простаивает, а по-прежнему используется по прямому назначению. Необходимо отдать должное руководителям «Драконов» за их замечательную работу с болельщиками, очень достойную посещаемость каждого матча и великолепную атмосферу настоящего праздника, царящую на «СКА Арене» во время матча.

На мой взгляд, базирование «Драконов» в Санкт-Петербурге – прекрасная новость для жителей и гостей города, у которых с появлением второй команды высшего уровня появляется такая привычная для москвичей альтернатива выбора.

Не забывайте о том, что в столице нашей Родины у любого сообщества всегда есть выбор между тремя флагманами отечественного хоккея – ЦСКА, «Динамо» и «Спартаком». Будет очень интересно понаблюдать за тем, как эта новая и непривычная для петербуржцев ситуация будет развиваться в городе на Неве.

– Матчи между «Драконами» и СКА могут стать питерским дерби?
– Они могут стать международным дерби на питерском льду! Не сомневаюсь, что у «Драконов», несмотря на то что они не имеют прямого отношения к Петербургу и составлены в основном из легионеров, появятся постоянные и преданные болельщики из Северной столицы, – приводит слова Пруговой «Спорт день за днём».

Матч «Сочи» – СКА 27 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Двукратный призёр ЧМ Пругова высказалась о причинах неудачного выступления «Ак Барса»
