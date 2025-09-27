Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пинчук: после преодоления «проклятого» 50-го гола появилось больше уверенности

Пинчук: после преодоления «проклятого» 50-го гола появилось больше уверенности
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук после победной игры с «Северсталью» (4:2) рассказал о своей статистке в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Танков (Абросимов, Камалов) – 11:03 (5x5)     1:1 Хэмилтон (Бориков, Липский) – 27:30 (5x5)     2:1 Шипачёв (Мороз, Смит) – 29:24 (5x4)     2:2 Калдис (Аймурзин, Ильин) – 37:24 (5x5)     3:2 Шипачёв (Мороз, Галиев) – 38:08 (5x5)     4:2 Пинчук – 58:21 (en)    

– В прошлом разговоре ты назвал 50-й гол «проклятым», после этого оформил хет-трик, а сегодня добавил ещё одну шайбу. Давай продолжим традицию: что у тебя пока не получается, но хотелось бы исправить?
– Выходы «два в одного» надо лучше реализовывать. Где-то точнее отдать пас на дальнюю, где-то самому бросить и забить. Мысли об этом. Ну и в своей зоне надо играть надёжнее.

– А в личной статистике есть цель пробить какую-то красивую отметку?
– Пока до красивых отметок далековато, но буду стараться больше забрасывать.

– После преодоления «проклятого 50-го гола» появилось больше уверенности?
– Да, конечно. Но в таких случаях нельзя останавливаться. Каждая игра – это новая история, нужно создавать опасные моменты, реализовывать их и приносить пользу команде, — цитирует Пинчука Betonmobile.

Материалы по теме
Игрок минского «Динамо» Пинчук: у Шипачёва колоссальный опыт, и он делился им со мной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android