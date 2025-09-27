Пинчук: после преодоления «проклятого» 50-го гола появилось больше уверенности

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук после победной игры с «Северсталью» (4:2) рассказал о своей статистке в КХЛ.
– В прошлом разговоре ты назвал 50-й гол «проклятым», после этого оформил хет-трик, а сегодня добавил ещё одну шайбу. Давай продолжим традицию: что у тебя пока не получается, но хотелось бы исправить?
– Выходы «два в одного» надо лучше реализовывать. Где-то точнее отдать пас на дальнюю, где-то самому бросить и забить. Мысли об этом. Ну и в своей зоне надо играть надёжнее.
– А в личной статистике есть цель пробить какую-то красивую отметку?
– Пока до красивых отметок далековато, но буду стараться больше забрасывать.
– После преодоления «проклятого 50-го гола» появилось больше уверенности?
– Да, конечно. Но в таких случаях нельзя останавливаться. Каждая игра – это новая история, нужно создавать опасные моменты, реализовывать их и приносить пользу команде, — цитирует Пинчука Betonmobile.
