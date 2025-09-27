Обладатель Кубка Гагарина назвал самого «наглого» хоккеиста КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Максим Гончаров считает форварда «Локомотива» Александра Радулова самым «наглым» в хорошем смысле игроком КХЛ.

«Самым «наглым» в хорошем смысле я бы назвал Александра Радулова. Он всегда был таким и таким же остался. Возрастной уже игрок, но в плане накала и его страсти к хоккею вообще ничего не меняется. Это всё любовь к хоккею. У него буквально в крови эта история, что ни в коем случае нельзя проигрывать. В обычной жизни он спокойный, но, когда включается соревновательный момент, у Радулова это ярко выражено», — приводит слова Гончарова «Советский спорт».