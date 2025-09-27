Скидки
Рыбин оценил игру СКА в сезоне КХЛ под руководством Ларионова

Комментарии

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин оценил игру санкт-петербургского СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Сложно говорить о СКА, команда мобильная, команда тоже в силовой хоккей играет, и задача выйти в плей-офф, с этим нужно считаться. Посмотрим, вот «Авангард» победил ведь армейцев, а то, что где-то они выиграли, где-то проиграли… Это начало чемпионата, оно у «Динамо» не заладилось, здесь некие сюрпризы нам преподносит чемпионат», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

ХК СКА располагается на шестой строчке в таблице Запада, имея в активе девять баллов после семи сыгранных матчей.

Матч «Сочи» – СКА 27 сентября можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Пругова — о матчах СКА и «Шанхая»: они могут стать международным дерби на питерском льду!
