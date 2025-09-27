Скидки
«Немного странно — быть уволенным за девять игр до конца сезона». Торторелла — о «Флайерз»

«Немного странно — быть уволенным за девять игр до конца сезона». Торторелла — о «Флайерз»
Комментарии

Специалист Джон Торторелла прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз». Главный тренер покинул клуб в конце марта 2025 года.

«Это было немного странно – быть уволенным за девять игр до конца сезона. Меня действительно это удивило. У нас с [генеральным менеджером] были разногласия по поводу дисциплины одного из игроков. Я думаю, тренер должен меняться и проявлять к игрокам уважение, но ещё и беспокоиться о том, что через несколько недель их сезон будет окончен.

Я видел, как команды начинали играть лучше, когда это уже ничего не значило. Я видел тренеров… Не хочу быть таким. Признание того, что я не справлялся, было проявлением уважения к команде. Считаю ли я, что меня должны были уволить за это? Нет», — цитирует Тортореллу сайт НХЛ.

