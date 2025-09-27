Скидки
«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с 19-летним голкипером

Комментарии

«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с 19-летним вратарём Ярославом Кузьменко. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на три года, до конца сезона-2027/2028.

В прошлом сезоне выпускник спартаковской школы Кузьменко стал чемпионом Кубка Харламова в составе молодёжки «Спартака», принял участие в Кубке Вызова МХЛ, дебютировал в КХЛ двумя матчами за «Спартак», а также был признан лучшим вратарём сезона в МХЛ, проведя 51 игру при проценте отражённых бросков 94, 37 победах и семи матчах «на ноль».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Комментарии
