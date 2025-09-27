«Салават Юлаев» — «Авангард»: за уфимцев дебютируют Хохлачёв и Калинюк

Сегодня, 27 сентября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» из Омска. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
В составе уфимского клуба дебютируют новички: нападающий Александр Хохлачёв и защитник Уайатт Калинюк.
Состав «Салавата Юлаева»:
Фото: «Салават Юлаев»
Состав «Авангарда»:
Фото: «Авангард»
В семи матчах Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб набрал четыре очка и расположился на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 12 баллами после восьми матчей находится на втором месте в таблице Востока.