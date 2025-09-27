«Металлург» — «Ак Барс»: Хмелевски сыграет первый матч за казанский клуб

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и «Ак Барсом» из Казани. Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
В составе казанского клуба свой первый матч сыграет форвард Александр Хмелевски.
Состав «Ак Барса»:
Фото: «Ак Барс»
Состав «Металлурга»:
Фото: «Металлург»
«Металлург» с 14 баллами после восьми сыгранных матчей располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанский клуб после восьми матчей занимает девятое место в таблице Востока, имея в активе семь очков.