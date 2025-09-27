Скидки
«Может сказать такие слова, после которых я не могу уснуть». Рыков — о Гру в «Тракторе»

«Может сказать такие слова, после которых я не могу уснуть». Рыков — о Гру в «Тракторе»
Нападающий «Трактора» Александр Рыков рассказал о работе с главным тренером челябинского клуба Бенуа Гру.

— Я вижу, что Бен искренне пытается меня развивать. Он проводит со мной много индивидуальных бесед, где-то малоприятных, но всё равно очень полезных. Мы с ним периодически выходим на лёд до тренировки и остаёмся после неё, я делаю специальные упражнения. Гру проводит большую работу с молодыми игроками, в «Тракторе» чувствуется доверие тренерского штаба. Очень приятно, что к нам так относятся.

– Бенуа Гру – первый тренер-психолог в вашей карьере?
– Да, и где-то это даже непривычно. Порой он может сказать такие слова, после которых я не могу уснуть: настолько он умеет залезть в голову и замотивировать. Здорово, что Гру проводит со мной много бесед. Значит, я ему небезразличен как игрок, — цитирует Рыкова сайт КХЛ.

