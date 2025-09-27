Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев отреагировал на возможный переход Кузнецова в «Металлург»

Плющев отреагировал на возможный переход Кузнецова в «Металлург»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможный переход нападающего Евгения Кузнецова в «Металлург». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Если Кузнецову сделали предложение, он его принял, ну, наверное, клуб предлагает какую-то игровую модель и место в составе. Поэтому говорить о том, что они берут кота в мешке, которого они не знают, не видели и вообще некомпетентны в этом плане, не стоит. Если берут игрока, значит, знают, чего от него ожидать. А как в дальнейшем будет, я не знаю», — приводит слова Плющева LiveResult.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.

Материалы по теме
Никакой НХЛ! Кузнецов остаётся в КХЛ и будет играть за «Металлург»
Никакой НХЛ! Кузнецов остаётся в КХЛ и будет играть за «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android