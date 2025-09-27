Плющев отреагировал на возможный переход Кузнецова в «Металлург»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможный переход нападающего Евгения Кузнецова в «Металлург». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Если Кузнецову сделали предложение, он его принял, ну, наверное, клуб предлагает какую-то игровую модель и место в составе. Поэтому говорить о том, что они берут кота в мешке, которого они не знают, не видели и вообще некомпетентны в этом плане, не стоит. Если берут игрока, значит, знают, чего от него ожидать. А как в дальнейшем будет, я не знаю», — приводит слова Плющева LiveResult.

В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков.