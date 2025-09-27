Скидки
Воспитанник «Югры» Итай Иешуа Гуревич: зовут в сборную Израиля, но мечтаю играть за Россию

Нападающий системы ханты-мансийской «Югры» Итай Иешуа Гуревич рассказал о приглашении от сборной Израиля.

— Как развивалась ваша юношеская и юниорская карьера?
— Родился в Израиле в небольшом городе Рамат-Ган, недалеко от Тель-Авива. В трёхлетнем возрасте вместе с семьёй отправились в Новокузнецк, там в «Металлурге» делал свои первые шаги в хоккее. В 15 лет переехал в Ханты-Мансийск – в школу «Югры». В ней по большому счету и произошло моё уже профессиональное становление.

— Есть ли у вас мечта?
— Ставлю перед собой максимальные задачи, этому всех нас учат в «Югре», её школе. Надо закрепляться на уровне ВХЛ и стараться идти дальше, до сборной России. Это моя профессиональная мечта.

— А что по поводу сборной Израиля?
— Меня зовут в эту сборную, она мне тоже интересна, но пока цель – сборная России, — цитирует Гуревича Russia-Hockey.

