Голышев — о сборной: спасибо Ротенбергу, если заслужу вызов, приму его с радостью и приеду

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев оценил поддержку главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга. Ранее стало известно, что капитан «Автомобилиста» дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

– Роман Ротенберг вас поддержал и сказал, чтобы вы так сильно играли после возвращения, чтобы вас могли пригласить в декабре на международный турнир сборной.
– Очень приятно слышать такое от тренера российской сборной. Спасибо ему большое. В данной ситуации для меня сейчас самое главное – восстановить форму, набрать кондиции и выйти в матчах за «Автомобилист». Начать снова доказывать, что я могу. И если снова заслужу вызов в сборную, то приму его с радостью и приеду в Новосибирск [на Кубок Первого канала], — цитирует Голышева «Матч ТВ».

