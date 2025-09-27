«Сан-Хосе» представил форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» представил форму в честь 35-го сезона клуба в НХЛ. Команда проведёт четыре домашних матча сезона-2025/2026 в этой форме: 31 октября с «Нью-Джерси Дэвилз», 21 ноября с «Лос-Анджелес Кингз», 4 декабря с «Вашингтон Кэпиталз» и 2 марта с «Виннипег Джетс».

Фото: «Сан-Хосе Шаркс»

«Джерси второго поколения «Шаркс», которые были впервые использованы в период с 1998 по 2007 год, стали символом таких легенд «акул», как Патрик Марло, Джо Торнтон, Евгений Набоков, Джонатан Чичу, Майк Риччи, Оуэн Нолан, Скотт Хэннан, Марко Штурм, Джефф Фризен, Брэд Стюарт и Венсан Дамфусс. Сегодня эта форма возвращается в новом, современном облике, объединяя фанатов «Шаркс» всех поколений под одним бирюзовым знаменем», — сказано в сообщении команды.