Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сикура: когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным из русских в НХЛ

Сикура: когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным из русских в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура высказался о популярности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Думаю, когда Ови завершит карьеру, самым популярным станет Капризов. Сейчас он на втором месте. Он очень ярко проводит карьеру в НХЛ. Его любят болельщики. Думаю, он всё-таки договорится о новом контракте с «Миннесотой». Это один из лучших игроков лиги. Я смотрю много матчей «Уайлд», слежу за его игрой.

Сложно сказать, сможет ли он выиграть Кубок Стэнли, если останется в клубе. Но если ты усердно работаешь, никогда не останавливаешься, продолжаешь прогрессировать, то ты достоин этого трофея. Уверен, он хочет выиграть кубок, как это сделал Овечкин в своё время или другие российские игроки. Если он уверен в «Миннесоте», что он способен с этой командой выигрывать, то стоит задержаться там», — цитирует Сикуру Legalbet.

Материалы по теме
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Почему Капризов ничего не должен «Миннесоте»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android