Сикура: когда Овечкин завершит карьеру, Капризов станет самым популярным из русских в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура высказался о популярности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Думаю, когда Ови завершит карьеру, самым популярным станет Капризов. Сейчас он на втором месте. Он очень ярко проводит карьеру в НХЛ. Его любят болельщики. Думаю, он всё-таки договорится о новом контракте с «Миннесотой». Это один из лучших игроков лиги. Я смотрю много матчей «Уайлд», слежу за его игрой.

Сложно сказать, сможет ли он выиграть Кубок Стэнли, если останется в клубе. Но если ты усердно работаешь, никогда не останавливаешься, продолжаешь прогрессировать, то ты достоин этого трофея. Уверен, он хочет выиграть кубок, как это сделал Овечкин в своё время или другие российские игроки. Если он уверен в «Миннесоте», что он способен с этой командой выигрывать, то стоит задержаться там», — цитирует Сикуру Legalbet.