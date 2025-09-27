Пругова — о пренебрежении к женскому хоккею: тенденция ещё присутствует, к сожалению

Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Анна Пругова заявила, что в России есть пренебрежение к женскому хоккею.

– Чувствуете ли вы пренебрежение к женскому хоккею со стороны мужчин?

– Да, такая тенденция, к сожалению, ещё присутствует. Но ценители мужского хоккея должны осознать, что женский хоккей не претендует находиться наравне с мужским, однако имеет право увеличивать свою целевую аудиторию, ведь это дисциплина является олимпийской. Женский хоккей – прекрасный вид спорта, где есть своя красота, страсть, азарт, интрига и нюансы. Кроме того, со льда выходят замечательные, разносторонние девушки, а также тренеры, руководители, хоккейные аналитики.

– Влияет ли на такое отношение мужчин отсутствие силовой борьбы в женском хоккее?

– Думаю, да, я за введение силовой борьбы. Более того, оно уже стало необходимостью. На международных соревнованиях, куда мы рано или поздно вернёмся, уже разрешены контакты «плечо в плечо», всё не так, как раньше, когда любой контакт заканчивался удалением.

ФХР уже работает над тем, чтобы ввести силовую борьбу – «плечо в плечо». Но этот процесс будет поэтапным, так как ЖХЛ – очень молодая лига, где нижняя граница возрастного ценза составляет 15 лет, а верхняя – не имеет ограничений. Для начала необходимо повысить нижний предел возрастного ценза, — приводит слова Пруговой «Спорт день за днём».