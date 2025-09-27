Форвард минского «Динамо» Лимож: отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож заявил, что у Континентальной хоккейной лиги хорошая репутация в Северной Америке, а также рассказал о своих целях.

– Как сейчас смотрят на КХЛ из Северной Америки?

– Сейчас отношение к КХЛ в Северной Америке стало гораздо лучше. Для многих иностранцев предложение из КХЛ – хорошая возможность для развития карьеры. Не зря многие североамериканцы оказываются здесь.

– Какие цели ставите перед собой в КХЛ?

– Для меня важно показывать стабильный результат в каждой игре, потому что в АХЛ у меня были с этим проблемы. В течение сезона случались как результативные периоды, так и отрезки, когда не удавалось отличиться. Хочу стать тем, на кого могут положиться мои напарники. Это моя индивидуальная цель. Для меня первостепенны командные цели, а личные достижения придут вместе с успехами клуба, – приводит слова Лиможа «Спорт-экспресс».