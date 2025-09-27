Скидки
Металлург Мг – Ак Барс, результат матча 27 сентября 2025 года, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
