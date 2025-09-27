«Ак Барс» одержал победу над «Металлургом», отыгравшись с 0:3

Сегодня, 27 сентября, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали гости со счётом 4:3.

На 19-й минуте защитник Александр Сиряцкий забил первый гол и вывел «Металлург» вперёд. На 31-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев удвоил преимущество хозяев. На 32-й минуте форвард Роман Канцеров забил третий гол в ворота казанцев. На 36-й минуте нападающий Владимир Алистров отыграл одну шайбу. На 49-й минуте защитник Илья Карпухин забил второй гол «Ак Барса». На 53-й минуте форвард Григорий Денисенко сравнял счёт. На 56-й минуте Денисенко оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Металлург» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых набрал 14 очков, клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками после девяти встреч располагается на пятой строчке Востока.