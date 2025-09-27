Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Авангард, результат матча 27 сентября 2025 года, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. За «Авангард» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семён Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
Эксклюзив
«Не думал, что мне снова позвонят из «Авангарда». Очень сильно удивился». Интервью с Фьоре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android