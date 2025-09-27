«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 сентября, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. За «Авангард» заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семён Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.