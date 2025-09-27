«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче с 10 шайбами
Сегодня, 27 сентября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 6:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Калиниченко (Неколенко, Гордеев) – 05:04 (5x5) 0:2 Уилсон – 05:38 (5x5) 1:2 Симонов (Савицкий, Масси) – 08:12 (5x5) 2:2 Бреус – 22:40 (5x5) 2:3 Сошников (Ткачёв) – 23:37 (5x5) 2:4 Кара (Першаков, Приски) – 27:28 (5x5) 3:4 Масси (Волков, Логвин) – 30:56 (5x5) 4:4 Симонов (Уолш, Бекетаев) – 37:46 (5x5) 5:4 Маккошен – 48:10 (5x5) 6:4 Морелли – 59:44 (en)
В составе «Барыса» отличились Семён Симонов (дважды), Дмитрий Бреус, Джейк Масси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.
«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, набрал девять очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после восьми встреч располагается на 10-й строчке Востока.
