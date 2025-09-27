Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс – Сибирь, результат матча 27 сентября 2025 года, счёт 6:4, КХЛ 2025/2026

«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче с 10 шайбами
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Калиниченко (Неколенко, Гордеев) – 05:04 (5x5)     0:2 Уилсон – 05:38 (5x5)     1:2 Симонов (Савицкий, Масси) – 08:12 (5x5)     2:2 Бреус – 22:40 (5x5)     2:3 Сошников (Ткачёв) – 23:37 (5x5)     2:4 Кара (Першаков, Приски) – 27:28 (5x5)     3:4 Масси (Волков, Логвин) – 30:56 (5x5)     4:4 Симонов (Уолш, Бекетаев) – 37:46 (5x5)     5:4 Маккошен – 48:10 (5x5)     6:4 Морелли – 59:44 (en)    

В составе «Барыса» отличились Семён Симонов (дважды), Дмитрий Бреус, Джейк Масси, Иэн Маккошен и Мэйсон Морелли. За «Сибирь» заброшенными шайбами отметились Роман Калиниченко, Скотт Уилсон, Никита Сошников и Владислав Кара.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, набрал девять очков, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с восемью очками после восьми встреч располагается на 10-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Барыс» заключил контракт с канадским защитником Тайлером Уозерспуном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android