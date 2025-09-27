Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5) 2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5) 3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5) 3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5) 3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5) 3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5) 3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)
«Убрали фокус с глобальных задач каких-то, сосредоточены на текущем моменте, идём шаг за шагом, от игры к игре.
В последнее время много говорим о характере, мастерства у ребят много, ищем, на что можно опереться. Перед выездом у нас был серьёзный разговор: договорились с ребятами, что не будем заглядывать в календарь, смотреть куда-то в будущее. Станем фокусироваться на каждом следующем матче», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
