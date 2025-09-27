Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о победе над «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу над «Металлургом» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Убрали фокус с глобальных задач каких-то, сосредоточены на текущем моменте, идём шаг за шагом, от игры к игре.

В последнее время много говорим о характере, мастерства у ребят много, ищем, на что можно опереться. Перед выездом у нас был серьёзный разговор: договорились с ребятами, что не будем заглядывать в календарь, смотреть куда-то в будущее. Станем фокусироваться на каждом следующем матче», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.