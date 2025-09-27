Анвар Гатиятулин назвал причины неудач «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причину неудачного старта в КХЛ и рассказал, за счёт чего можно решить проблемы команды.

«Не можем играть по определённым причинам в тот хоккей, который играли летом. Смотрим, за счёт чего можем набирать очки: силовая борьба, единоборства, самоотдача, характер, ловля шайбы на себя, блокированные броски и реализация моментов.

Причина – нет фокуса, не хватает точных передач, где-то рвётся. Идёт рабочий процесс, на разных этапах сезона команда попадает в разные ситуации. У нас это выпало на начало сезона, двигаемся в текущей ситуации и реагируем на все эти моменты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.