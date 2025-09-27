Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин назвал причины неудач «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин назвал причины неудач «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причину неудачного старта в КХЛ и рассказал, за счёт чего можно решить проблемы команды.

«Не можем играть по определённым причинам в тот хоккей, который играли летом. Смотрим, за счёт чего можем набирать очки: силовая борьба, единоборства, самоотдача, характер, ловля шайбы на себя, блокированные броски и реализация моментов.

Причина – нет фокуса, не хватает точных передач, где-то рвётся. Идёт рабочий процесс, на разных этапах сезона команда попадает в разные ситуации. У нас это выпало на начало сезона, двигаемся в текущей ситуации и реагируем на все эти моменты», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!
Видео
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android