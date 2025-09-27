Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: ребята бьются друг за друга и отдаются в каждой игре

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: ребята бьются друг за друга и отдаются в каждой игре
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что к победе над «Металлургом» (4:3) привела работа всей команды, а также рассказал об атмосфере в раздевалке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

«Была победная раздевалка и с «Барысом», и здесь. Эмоции могут быть разные, у нас хорошая, рабочая атмосфера в раздевалке, ребята бьются друг за друга и отдаются в каждой игре.

Приведу пример, чтобы вы понимали какая атмосфера в команде. Артём Галимов пропускал матч с Омском. Не зная того, что он должен вернуться в состав в следующей игре, он сказал, что готов играть и хочет помочь команде. Рабочая атмосфера, ситуация непростая, опытный коллектив, двигаемся шаг за шагом.

Мы играли с лидером конференции, это быстрая, мастеровитая команда. Задание было больше контролировать шайбу, где-то не получалось, соперник убегал в контратаки. Потихоньку перестраивались, иногда была фора, но весь тренерский штаб работает, подсказывает, где мы можем усилить свою игру. Работа всей команды привела к этой победе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!
Видео
Эффект Хмелевски? «Ак Барс» сотворил невероятный камбэк в Магнитогорске!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android