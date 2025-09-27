Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин: ребята бьются друг за друга и отдаются в каждой игре

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что к победе над «Металлургом» (4:3) привела работа всей команды, а также рассказал об атмосфере в раздевалке.

«Была победная раздевалка и с «Барысом», и здесь. Эмоции могут быть разные, у нас хорошая, рабочая атмосфера в раздевалке, ребята бьются друг за друга и отдаются в каждой игре.

Приведу пример, чтобы вы понимали какая атмосфера в команде. Артём Галимов пропускал матч с Омском. Не зная того, что он должен вернуться в состав в следующей игре, он сказал, что готов играть и хочет помочь команде. Рабочая атмосфера, ситуация непростая, опытный коллектив, двигаемся шаг за шагом.

Мы играли с лидером конференции, это быстрая, мастеровитая команда. Задание было больше контролировать шайбу, где-то не получалось, соперник убегал в контратаки. Потихоньку перестраивались, иногда была фора, но весь тренерский штаб работает, подсказывает, где мы можем усилить свою игру. Работа всей команды привела к этой победе», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.