Гатиятулин оценил игру Хмелевски в первом матче за «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об адаптации в команде нападающего Александра Хмелевски и оценил его игру в первом матче за казанский клуб с «Металлургом» (4:3). Форвард перешёл в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева» в результате обмена.
«Саша мастеровитый игрок, здесь дополнительные слова не нужны. Влился в коллектив, стабильно набирает очки, любой тренер хотел бы такого игрока. Это дополнительные опции и в атаке, и в меньшинстве. В раздевалку зашёл с улыбкой, его первые слова – очень хочу помочь команде.
Провели с ним вчера собрание по тактическим моментам, мы ему объяснили, как мы действуем без шайбы, с шайбой. Он провёл с командой одну тренировку, сегодня вышел на матч. Молодец, здорово отыграл, как и все ребята», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
