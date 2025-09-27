Скидки
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
16:40 Мск
Хоккей Новости

Гатиятулин оценил игру Хмелевски в первом матче за «Ак Барс»

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался об адаптации в команде нападающего Александра Хмелевски и оценил его игру в первом матче за казанский клуб с «Металлургом» (4:3). Форвард перешёл в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева» в результате обмена.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

«Саша мастеровитый игрок, здесь дополнительные слова не нужны. Влился в коллектив, стабильно набирает очки, любой тренер хотел бы такого игрока. Это дополнительные опции и в атаке, и в меньшинстве. В раздевалку зашёл с улыбкой, его первые слова – очень хочу помочь команде.

Провели с ним вчера собрание по тактическим моментам, мы ему объяснили, как мы действуем без шайбы, с шайбой. Он провёл с командой одну тренировку, сегодня вышел на матч. Молодец, здорово отыграл, как и все ребята», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

