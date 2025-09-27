Главный тренер «Ак Барса» высказался о неудачном начале сезона для экс-капитана Яшкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Металлургом» (4:3) ответил на вопрос о неудачном старте сезона для нападающего команды Дмитрия Яшкина.

«Вчерашняя тренировка была, но на ней мы какие-то тактические моменты не катали. Принимали решение оперативно, составили тройки. Видно, было по первому периоду, что не всё задуманное работало, в связи с этим сделали перестановки. Дальше проанализируем матч и будем принимать решение по составу.

Дмитрий Яшкин? На разных этапах сезона команды попадают в разные ситуации. Здесь тоже об этом говорил, у нас хватает игроков в команде, кто в прошлом сезоне двигался по графику примерно очко за игру. Сейчас где-то в этом потеряли, ищем разные способы, чтобы ребята вышли из этой ситуации, вернулись к своему уровню набора очков», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.