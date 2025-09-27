Скидки
Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса»

Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» от «Ак Барса»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Ак Барса» (3:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский клуб вёл по ходу матча 3:0 и упустил победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

«Это должно было когда-нибудь случится, потому что взять даже ту же игру в Казани, вели 5:0 и был момент в конце второго периода, когда всё могло перевернуться с ног на голову. Взять матч с ЦСКА, где было 5:2 после второго периода, отстояли. Сегодня не отстояли. Можно говорить о том, что не настроились на третий период, поверили рано в победу, но к этому всё шло.

Надо сделать правильные выводы, лучший учитель – это жизнь. Когда говоришь, рассказываешь, всё равно половина мимо ушей. Я имею в виду у половины команды мимо ушей. Пока сам на это не напорешься, пока жареный петух не клюнет самого себя, тогда я надеюсь это пойдёт нам уроком», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

