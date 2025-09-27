Главный тренер «Металлурга» Разин: видимо, не достучался до ребят во втором перерыве

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил поражение от «Ак Барса» (3:4) в в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский клуб вёл по ходу матча 3:0 и упустил победу.

«Инстинкт самосохранения у нас сработал. Звоночек был уже во втором периоде, когда пропустили лёгкий гол, соперник простил нас, мог забить в меньшинстве. Видимо, не достучался до ребят во втором перерыве.

Дерек Барак выходил пару смен в равных составах. Он просидел весь первый период без большинства, сложнее было войти в игру. Но пару смен он сыграл. Моментов у нас много, но ими надо не так расхлябанно пользоваться, как это мы делали сегодня», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.