Главный тренер «Металлурга» Разин: видимо, не достучался до ребят во втором перерыве

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин объяснил поражение от «Ак Барса» (3:4) в в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский клуб вёл по ходу матча 3:0 и упустил победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

«Инстинкт самосохранения у нас сработал. Звоночек был уже во втором периоде, когда пропустили лёгкий гол, соперник простил нас, мог забить в меньшинстве. Видимо, не достучался до ребят во втором перерыве.

Дерек Барак выходил пару смен в равных составах. Он просидел весь первый период без большинства, сложнее было войти в игру. Но пару смен он сыграл. Моментов у нас много, но ими надо не так расхлябанно пользоваться, как это мы делали сегодня», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

