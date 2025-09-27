«Мне, что ли, выйти?» Виктор Козлов на вопрос об улучшении игры «Салавата Юлаева» в атаке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Считаю, хорошее начало с нашей стороны, были эмоции, движение. Затем «Авангард» воспользовался своими шансами в концовке периода. Во втором периоде ошибались в выводе шайбы, это сказывается на ритме игры. По самоотдаче нет вопросов, но «Авангард» сегодня был сильнее. Какие вещи улучшить? Игру в обороне, чтобы по пять голов не пропускать. Атака? Ну мне, что ли, выйти?» — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
