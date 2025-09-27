Скидки
Главная Хоккей Новости

«Мне, что ли, выйти?» Виктор Козлов на вопрос об улучшении игры «Салавата Юлаева» в атаке

«Мне, что ли, выйти?» Виктор Козлов на вопрос об улучшении игры «Салавата Юлаева» в атаке
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

«Считаю, хорошее начало с нашей стороны, были эмоции, движение. Затем «Авангард» воспользовался своими шансами в концовке периода. Во втором периоде ошибались в выводе шайбы, это сказывается на ритме игры. По самоотдаче нет вопросов, но «Авангард» сегодня был сильнее. Какие вещи улучшить? Игру в обороне, чтобы по пять голов не пропускать. Атака? Ну мне, что ли, выйти?» — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

