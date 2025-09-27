Скидки
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
16:40 Мск
«Такого точно не будет». Козлов рассказал, чего не допустит в «Салавате» на фоне поражений

«Такого точно не будет». Козлов рассказал, чего не допустит в «Салавате» на фоне поражений
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Авангарда» (2:5), которое стало шестым подряд для уфимской команды, заявил, что игроки не будут обвинять друг друга на фоне проигрышной серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

«У нас сегодня было запланировано, что Вязовой будет играть, потому что Самонов много играл до этого. Сразу решили, что Семён будет играть до конца, несмотря на счёт, потому что парню надо играть.

То, что ребята будут ковыряться в себе и быть недовольными – это неплохо. Но точно не будет такого, что парни будут пальцами показывать друг на друга. Антон Берлёв сыграет в следующем матче, по поводу Евгения Кулика подумаем, посмотрим», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

