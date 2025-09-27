Козлов: смотрю в таблицу, но понимаю, какой процесс идёт в «Салавате». Мы не играем плохо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил причину неудачного старта сезона КХЛ для команды. Клуб из Уфы потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Авангарду» со счётом 2:5.
«Ребята проходят через непростой этап. Я не считаю, что мы играем плохо, мы играем хорошо, но все плохие отскоки мы сейчас собираем. Должны заслужить удачу, чтобы переломить ситуацию. В таблицу я смотрю, но я понимаю, какой процесс идёт сейчас. Это воспитание, становление молодых хоккеистов. Следующий матч у нас с «Сибирью», и мы должны выигрывать эту игру», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 27 сентября 2025
