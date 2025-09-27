Скидки
Козлов: смотрю в таблицу, но понимаю, какой процесс идёт в «Салавате». Мы не играем плохо

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил причину неудачного старта сезона КХЛ для команды. Клуб из Уфы потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Авангарду» со счётом 2:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

«Ребята проходят через непростой этап. Я не считаю, что мы играем плохо, мы играем хорошо, но все плохие отскоки мы сейчас собираем. Должны заслужить удачу, чтобы переломить ситуацию. В таблицу я смотрю, но я понимаю, какой процесс идёт сейчас. Это воспитание, становление молодых хоккеистов. Следующий матч у нас с «Сибирью», и мы должны выигрывать эту игру», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

