Главный тренер «Салавата» — о травмах: Кузьмин выбыл надолго, у Яна серьёзное повреждение

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в домашнем матче от «Авангарда» (2:5) рассказал о травмах нападающих уфимского клуба Глеба Кузьмина и Дениса Яна.

«Глеб Кузьмин выбыл надолго, но постарается вернуться. Денис Ян получил серьёзное повреждение, тяжело сказать по срокам», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, для уфимского клуба сегодняшнее поражение стало шестым подряд. «Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.