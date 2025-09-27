Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» — о травмах: Кузьмин выбыл надолго, у Яна серьёзное повреждение

Главный тренер «Салавата» — о травмах: Кузьмин выбыл надолго, у Яна серьёзное повреждение
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в домашнем матче от «Авангарда» (2:5) рассказал о травмах нападающих уфимского клуба Глеба Кузьмина и Дениса Яна.

«Глеб Кузьмин выбыл надолго, но постарается вернуться. Денис Ян получил серьёзное повреждение, тяжело сказать по срокам», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, для уфимского клуба сегодняшнее поражение стало шестым подряд. «Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
В «Салавате Юлаеве» сразу четыре новичка! Новые трансферы помогут Уфе?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android