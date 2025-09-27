Главный тренер «Авангарда» Буше прокомментировал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«У нас была очень тяжёлая четырёхматчевая поездка, и в ней с негативной стороны я могу отметить только один первый период с «Трактором», где мы были чересчур мягкими, неготовыми к борьбе, и это сказалось на результате матча. Сегодня мы сделали выводы, вы видели, как мы здорово выглядели в начале матча, что и предопределило исход игры.
Если бы перед началом поездки мне сказали, что у нас будет лишь один плохой период за всю серию, то я был бы доволен. Важный аспект в том, что очень сильные команды нам противостояли, в течение выезда у нас были проблемы с травмированными, но команда классно отреагировала, все быстро учатся новым ролям и адаптируются к складывающейся ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
