Главный тренер «Авангарда» Буше прокомментировал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

«У нас была очень тяжёлая четырёхматчевая поездка, и в ней с негативной стороны я могу отметить только один первый период с «Трактором», где мы были чересчур мягкими, неготовыми к борьбе, и это сказалось на результате матча. Сегодня мы сделали выводы, вы видели, как мы здорово выглядели в начале матча, что и предопределило исход игры.

Если бы перед началом поездки мне сказали, что у нас будет лишь один плохой период за всю серию, то я был бы доволен. Важный аспект в том, что очень сильные команды нам противостояли, в течение выезда у нас были проблемы с травмированными, но команда классно отреагировала, все быстро учатся новым ролям и адаптируются к складывающейся ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев», у уфимцев шестое поражение подряд
