«Никаких особых установок на «Салават» не было». Ги Буше – о серии поражений уфимцев

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) высказался о серии поражений уфимской команды. «Салават» не побеждает уже шесть матчей подряд.

«Для меня нет никакой разницы, на какой серии соперник находится. Мы к каждой игре готовимся в вакууме, всегда одинаково проводим подготовку, это ключевое. Так что никаких особых установок на «Салават Юлаев» не было», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.