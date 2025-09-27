Скидки
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
16:40 Мск
«Никаких особых установок на «Салават» не было». Ги Буше – о серии поражений уфимцев

«Никаких особых установок на «Салават» не было». Ги Буше – о серии поражений уфимцев
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) высказался о серии поражений уфимской команды. «Салават» не побеждает уже шесть матчей подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5)     0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5)     0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5)     1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5)     1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5)     1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4)     2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)    

«Для меня нет никакой разницы, на какой серии соперник находится. Мы к каждой игре готовимся в вакууме, всегда одинаково проводим подготовку, это ключевое. Так что никаких особых установок на «Салават Юлаев» не было», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.

