«Никаких особых установок на «Салават» не было». Ги Буше – о серии поражений уфимцев
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) высказался о серии поражений уфимской команды. «Салават» не побеждает уже шесть матчей подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Шарипзянов, Чистяков) – 15:55 (5x5) 0:2 Войнов (Рашевский, Игумнов) – 16:30 (5x5) 0:3 Чистяков (Шарипзянов, Прохоркин) – 18:59 (5x5) 1:3 Жаровский (Алалыкин, Панин) – 25:57 (5x5) 1:4 Потуральски (Лажуа, Волков) – 31:32 (5x5) 1:5 Окулов (Лажуа, Шарипзянов) – 37:17 (5x4) 2:5 Ефремов (Жаровский) – 42:55 (5x4)
«Для меня нет никакой разницы, на какой серии соперник находится. Мы к каждой игре готовимся в вакууме, всегда одинаково проводим подготовку, это ключевое. Так что никаких особых установок на «Салават Юлаев» не было», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, набрал четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 14 очками после девяти встреч располагается на первой строчке Востока.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
16:55
-
16:47
-
16:32
-
16:15
-
15:40
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:33
-
13:10
-
12:52
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:30
-
11:12