Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин набрал 100 очков в КХЛ
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (4:3) и набрал 100-е очко в КХЛ. На достижение этой отметки игроку потребовалось 425 матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5) 2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5) 3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5) 3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5) 3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5) 3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5) 3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)
Всего в регулярных чемпионатах Карпухин набрал 92 (28+64) очка, а ещё восемь очков (2+6) защитник заработал в розыгрыше Кубка Гагарина.
Сезон-2024/2025 27-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.
