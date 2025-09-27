Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин набрал 100 очков в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (4:3) и набрал 100-е очко в КХЛ. На достижение этой отметки игроку потребовалось 425 матчей.

Всего в регулярных чемпионатах Карпухин набрал 92 (28+64) очка, а ещё восемь очков (2+6) защитник заработал в розыгрыше Кубка Гагарина.

Сезон-2024/2025 27-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.