Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — СКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шансы отыграться были». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Барыса»

«Шансы отыграться были». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Барыса»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Барысом» (4:6) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Калиниченко (Неколенко, Гордеев) – 05:04 (5x5)     0:2 Уилсон – 05:38 (5x5)     1:2 Симонов (Савицкий, Масси) – 08:12 (5x5)     2:2 Бреус – 22:40 (5x5)     2:3 Сошников (Ткачёв) – 23:37 (5x5)     2:4 Кара (Першаков, Приски) – 27:28 (5x5)     3:4 Масси (Волков, Логвин) – 30:56 (5x5)     4:4 Симонов (Уолш, Бекетаев) – 37:46 (5x5)     5:4 Маккошен – 48:10 (5x5)     6:4 Морелли – 59:44 (en)    

— Думаю, что болельщикам понравился хоккей. Много голов, но, к сожалению, вели в счете и не смогли удержать и победить. Был хороший шанс, уйти в овертайм не получилось. Соперник был сильнее, готовимся дальше.

— Зрелищный матч, но всё же уступили — что сказали игрокам в раздевалке после поражения?
— Особо нечего говорить, спокойно нужно разобрать ошибки, почему пропустили шайбы. Паники нет, не сыграли друг за друга, не поймали на себя шайбу, вратарь где-то не поймал. Пятый гол курьёзный мог надломить команду, но шансы отыграться были, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Материалы по теме
«Барыс» дома победил «Сибирь» в матче с 10 шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android