«Шансы отыграться были». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Барыса»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Барысом» (4:6) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Думаю, что болельщикам понравился хоккей. Много голов, но, к сожалению, вели в счете и не смогли удержать и победить. Был хороший шанс, уйти в овертайм не получилось. Соперник был сильнее, готовимся дальше.

— Зрелищный матч, но всё же уступили — что сказали игрокам в раздевалке после поражения?

— Особо нечего говорить, спокойно нужно разобрать ошибки, почему пропустили шайбы. Паники нет, не сыграли друг за друга, не поймали на себя шайбу, вратарь где-то не поймал. Пятый гол курьёзный мог надломить команду, но шансы отыграться были, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».