«Шансы отыграться были». Главный тренер «Сибири» Епанчинцев — о поражении от «Барыса»
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвёл итоги матча с «Барысом» (4:6) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Калиниченко (Неколенко, Гордеев) – 05:04 (5x5) 0:2 Уилсон – 05:38 (5x5) 1:2 Симонов (Савицкий, Масси) – 08:12 (5x5) 2:2 Бреус – 22:40 (5x5) 2:3 Сошников (Ткачёв) – 23:37 (5x5) 2:4 Кара (Першаков, Приски) – 27:28 (5x5) 3:4 Масси (Волков, Логвин) – 30:56 (5x5) 4:4 Симонов (Уолш, Бекетаев) – 37:46 (5x5) 5:4 Маккошен – 48:10 (5x5) 6:4 Морелли – 59:44 (en)
— Думаю, что болельщикам понравился хоккей. Много голов, но, к сожалению, вели в счете и не смогли удержать и победить. Был хороший шанс, уйти в овертайм не получилось. Соперник был сильнее, готовимся дальше.
— Зрелищный матч, но всё же уступили — что сказали игрокам в раздевалке после поражения?
— Особо нечего говорить, спокойно нужно разобрать ошибки, почему пропустили шайбы. Паники нет, не сыграли друг за друга, не поймали на себя шайбу, вратарь где-то не поймал. Пятый гол курьёзный мог надломить команду, но шансы отыграться были, — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
18:52
-
18:40
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
18:12
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:18
-
16:55
-
16:47
-
16:32
-
16:15
-
15:40
-
15:13
-
14:52
-
14:35
-
14:13
-
13:50
-
13:35
-
13:33
-
13:10
-
12:52
-
12:30
-
12:06
-
11:45
-
11:30
-
11:12