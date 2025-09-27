Скидки
Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Калиниченко (Неколенко, Гордеев) – 05:04 (5x5)     0:2 Уилсон – 05:38 (5x5)     1:2 Симонов (Савицкий, Масси) – 08:12 (5x5)     2:2 Бреус – 22:40 (5x5)     2:3 Сошников (Ткачёв) – 23:37 (5x5)     2:4 Кара (Першаков, Приски) – 27:28 (5x5)     3:4 Масси (Волков, Логвин) – 30:56 (5x5)     4:4 Симонов (Уолш, Бекетаев) – 37:46 (5x5)     5:4 Маккошен – 48:10 (5x5)     6:4 Морелли – 59:44 (en)    

«Тяжёлая игра, пришлось всё время догонять. Хотя каждую игру у нас один и тот же разговор — настраиваемся на то, чтобы забить первыми, выиграть первый период. Понятно, из-за каких ошибок это не получается, но пока исправить их не удается. Рады, что у команды есть характер. Никто не сдался, все продолжали работать. Все четыре звена друг друга поддерживали и старались вытащить игру. Тем более, так много болельщиков пришло. Ребята хотели доказать и выиграть. Хорошо, что забили столько голов. Для нас это был важный и принципиальный матч с командой, с которой, наверняка, будем бороться за место в плей-офф», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».

