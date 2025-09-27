Главный тренер «Барыса» Кравец оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (6:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Тяжёлая игра, пришлось всё время догонять. Хотя каждую игру у нас один и тот же разговор — настраиваемся на то, чтобы забить первыми, выиграть первый период. Понятно, из-за каких ошибок это не получается, но пока исправить их не удается. Рады, что у команды есть характер. Никто не сдался, все продолжали работать. Все четыре звена друг друга поддерживали и старались вытащить игру. Тем более, так много болельщиков пришло. Ребята хотели доказать и выиграть. Хорошо, что забили столько голов. Для нас это был важный и принципиальный матч с командой, с которой, наверняка, будем бороться за место в плей-офф», — приводит слова Кравца пресс-служба «Барыса».
