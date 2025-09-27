«Торпедо» потерпело третье подряд поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 сентября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Торпедо» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный» одержали гости со счётом 2:1.

На 10-й минуте нападающий Данил Юртайкин забил первый гол и вывел «Нефтехимик» вперёд. На 29-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество гостей. На 37-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук отыграл одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 13 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.