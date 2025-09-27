Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо – Нефтехимик, результат матча 27 сентября 2025 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» потерпело третье подряд поражение в сезоне, проиграв «Нефтехимику»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Торпедо» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный» одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Юртайкин (Белозёров, Хафизуллин) – 09:28 (5x5)     0:2 Шафигуллин (Жафяров, Барулин) – 28:57 (5x5)     1:2 Гончарук (Alexei Kruchinin, Артамонов) – 36:21 (5x5)    

На 10-й минуте нападающий Данил Юртайкин забил первый гол и вывел «Нефтехимик» вперёд. На 29-й минуте форвард Булат Шафигуллин удвоил преимущество гостей. На 37-й минуте нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук отыграл одну шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло девять матчей, в которых набрало 13 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 12 очками после девяти встреч располагается на третьей строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру
«Нефтехимик» Гришина — главное открытие старта сезона. «Спартаку» стоило дать шанс тренеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android