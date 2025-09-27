Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи – СКА, результат матча 27 сентября 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

СКА одержал победу над «Сочи» в гостевом матче
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой» одержали гости со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Выдренков) – 29:26 (5x5)     0:2 Локтионов (Голдобин, Плотников) – 30:22 (5x5)     0:3 Менелл (Зыков, Хайруллин) – 32:13 (5x5)     0:4 Бландизи (Голдобин, Гримальди) – 39:44 (5x4)     1:4 Тянулин (Боден, Попов) – 57:13 (5x4)     2:4 Хафизов (Венгрыжановский, Попов) – 59:19 (5x5)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди, Андрей Локтионов, Бреннан Менелл и Джозеф Бландизи. За южный клуб отличились Артур Тянулин и Тимур Хафизов.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 очками после восьми встреч располагается на четвёртой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Рыбин оценил игру СКА в сезоне КХЛ под руководством Ларионова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android