СКА одержал победу над «Сочи» в гостевом матче

Сегодня, 27 сентября, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой» одержали гости со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди, Андрей Локтионов, Бреннан Менелл и Джозеф Бландизи. За южный клуб отличились Артур Тянулин и Тимур Хафизов.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 11 очками после восьми встреч располагается на четвёртой строчке Запада.