Нападающий «Сочи» Артур Тянулин повторил клубный бомбардирский рекорд Ильи Крикунова
Нападающий «Сочи» Артур Тянулин отметился заброшенной шайбой в матче со СКА (2:4) и набрал 122-е очко за южный клуб в Континентальной хоккейной лиге, тем самым повторив клубный бомбардирский рекорд Ильи Крикунова. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Выдренков) – 29:26 (5x5) 0:2 Локтионов (Голдобин, Плотников) – 30:22 (5x5) 0:3 Менелл (Зыков, Хайруллин) – 32:13 (5x5) 0:4 Бландизи (Голдобин, Гримальди) – 39:44 (5x4) 1:4 Тянулин (Боден, Попов) – 57:13 (5x4) 2:4 Хафизов (Венгрыжановский, Попов) – 59:19 (5x5)
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего нападающего семь матчей, в которых форвард отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Тянулина 206 матчей и 136 (48+85) очков.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
