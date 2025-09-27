Нападающий «Сочи» Артур Тянулин повторил клубный бомбардирский рекорд Ильи Крикунова

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин отметился заброшенной шайбой в матче со СКА (2:4) и набрал 122-е очко за южный клуб в Континентальной хоккейной лиге, тем самым повторив клубный бомбардирский рекорд Ильи Крикунова. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего нападающего семь матчей, в которых форвард отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. Всего в КХЛ на счету Тянулина 206 матчей и 136 (48+85) очков.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл восемь матчей, в которых набрал семь очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.