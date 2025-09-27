Скидки
Александр Хмелевски высказался о своём первом матче за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски после победы над «Металлургом» (4:3) во встрече регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал дебютный матч в составе казанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Сиряцкий – 18:53 (5x5)     2:0 Силантьев (Ткачёв, Маклюков) – 30:15 (5x5)     3:0 Канцеров (Силантьев, Минулин) – 31:26 (5x5)     3:1 Алистров (Барабанов) – 35:20 (5x5)     3:2 Карпухин (Марченко, Яшкин) – 48:03 (5x5)     3:3 Денисенко (Галимов, Миллер) – 52:11 (5x5)     3:4 Денисенко (Хмелевски, Миллер) – 55:07 (5x4)    

– Вы проигрывали 0:3, но смогли отыграться в третьем периоде. Какие впечатления?
– Пацаны – молодчики, вытащили игру на характере. Это очень важная победа, потому что нам нужно подниматься в таблице.

– Как вам партнёры по звену?
– Партнёры очень хорошие, мастерства много, я сам мог сыграть чуть получше. Тяжеловато было, не катался пять дней, но это не отменяет претензий, мне нужно лучше играть. Очень рад, что вытащили игру.

– Тем не менее, вы поучаствовали в победной шайбе, снова забиваете «Металлургу».
– Просто слишком часто играю в Магнитогорске, ещё с предсезонки начали. Рад, что помочь команде.

– Как вас встретили в клубе и в команде?
– Встретили все с распростёртыми объятиями. «Ак Барс» – топовый клуб, большая честь играть за него, очень рад.

– Стилистически «Ак Барс» вам подходит или вы привыкли к другому хоккею?
– Дело не в «Ак Барсе», а во мне – нужно привыкнуть к новым партнёрам, быстро всему научиться. Игр много, времени нет, нужно поскорее всё понять.

– Как вы оказались в «Ак Барсе»?
– Не важно, как я оказался здесь или там. Главное, что сейчас я в «Ак Барсе», рад играть здесь, и это самое главное, — приводит слова Хмелевски пресс-служба клуба.

