Александр Хмелевски высказался о своём первом матче за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски после победы над «Металлургом» (4:3) во встрече регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал дебютный матч в составе казанской команды.
– Вы проигрывали 0:3, но смогли отыграться в третьем периоде. Какие впечатления?
– Пацаны – молодчики, вытащили игру на характере. Это очень важная победа, потому что нам нужно подниматься в таблице.
– Как вам партнёры по звену?
– Партнёры очень хорошие, мастерства много, я сам мог сыграть чуть получше. Тяжеловато было, не катался пять дней, но это не отменяет претензий, мне нужно лучше играть. Очень рад, что вытащили игру.
– Тем не менее, вы поучаствовали в победной шайбе, снова забиваете «Металлургу».
– Просто слишком часто играю в Магнитогорске, ещё с предсезонки начали. Рад, что помочь команде.
– Как вас встретили в клубе и в команде?
– Встретили все с распростёртыми объятиями. «Ак Барс» – топовый клуб, большая честь играть за него, очень рад.
– Стилистически «Ак Барс» вам подходит или вы привыкли к другому хоккею?
– Дело не в «Ак Барсе», а во мне – нужно привыкнуть к новым партнёрам, быстро всему научиться. Игр много, времени нет, нужно поскорее всё понять.
– Как вы оказались в «Ак Барсе»?
– Не важно, как я оказался здесь или там. Главное, что сейчас я в «Ак Барсе», рад играть здесь, и это самое главное, — приводит слова Хмелевски пресс-служба клуба.